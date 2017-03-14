У РФ закликають Україну "застосувати владу" проти активістів, які блокують відділення "Сбербанку"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що українські правоохоронці зобов'язані не допускати "самосуду" щодо російських банків.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Міністерство внутрішніх справ України "застосувати владу" проти активістів, які блокують сполучення з окупованим Донбасом і відділення російського "Сбербанка" в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній з міністром закордонних справ Конго Жан-Клодом Гакоссо прес-конференції в Москві.
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За словами Лаврова, керівництво "Сбербанка" звернулося до відповідних компетентних органів України з метою припинити перешкоджання їх діяльності.
"Розраховуємо, що процедури, які згідно з українським законодавством можуть бути застосовні, будуть задіяні без будь-якої політизації. Тому що всі бачили прямо в ефірі як "Азов", "Правий сектор" та інші націоналістичні молодики вершили абсолютне свавілля стосовно відділень "Сбербанка"", - сказав Лавров.
Коментуючи висловлювання глави МВС України Арсена Авакова про те, що питання подальшої роботи "Сбербанку Росії" в Україні буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, Лавров заявив, що "МВС могло б застосувати свої повноваження багато тижнів тому більш результативно стосовно тих, хто намагався блокувати будь-які економічні і транспортні зв'язки між Донбасом і рештою України".
"Я вважаю, що це просто соромно для МВС і його керівника багато тижнів спостерігати, як десятки неонацистів творять беззаконня на території Української держави", - сказав Лавров, додавши, що останнім часом були вжиті заходи з розблокування залізничних колій та автошляхів.
"Сподіваюся, що Українська держава зможе застосувати владу для недопущення розгулу подібного роду", - підкреслив Лавров.
Він додав, що українські правоохоронці зобов'язані не допускати "самосуду" щодо російських банків.
Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський "Сбербанк" готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР", керуючись відповідним указом президента РФ про визнання цих псевдодокументів.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України відреагувати на заяву російського "Сбербанку" про початок прийому фейкових документів "ЛНР/ДНР" і припинити його діяльність в Україні.
У Нацбанку на запит УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, при обслуговуванні клієнтів не мають права брати "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР".
Також у НБУ заявили, що у разі підтвердження інформації про прийом "Сбербанком Росії" при обслуговуванні клієнтів «паспортів» невизнаних "ДНР" і "ЛНР" регулятор буде ініціювати санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.
Водночас, сам "Сбербанк Росії", ключовим власником якого є центральний банк РФ, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.
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10 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо "Сбербанку Росії" у разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих "ДНР" і "ЛНР".
13 березня активісти, які вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку Росії", замурували центральний вхід у відділення цієї установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід вони заблокували мішками з піском. Учасники акції також заявляли про намір не пустити на роботу співробітників фінустанови сьогодні, 14 березня.