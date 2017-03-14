У РФ закликають Україну "застосувати владу" проти активістів, які блокують відділення "Сбербанку"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Міністерство внутрішніх справ України "застосувати владу" проти активістів, які блокують сполучення з окупованим Донбасом і відділення російського "Сбербанка" в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній з міністром закордонних справ Конго Жан-Клодом Гакоссо прес-конференції в Москві.

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За словами Лаврова, керівництво "Сбербанка" звернулося до відповідних компетентних органів України з метою припинити перешкоджання їх діяльності.

"Розраховуємо, що процедури, які згідно з українським законодавством можуть бути застосовні, будуть задіяні без будь-якої політизації. Тому що всі бачили прямо в ефірі як "Азов", "Правий сектор" та інші націоналістичні молодики вершили абсолютне свавілля стосовно відділень "Сбербанка"", - сказав Лавров.

Коментуючи висловлювання глави МВС України Арсена Авакова про те, що питання подальшої роботи "Сбербанку Росії" в Україні буде розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, Лавров заявив, що "МВС могло б застосувати свої повноваження багато тижнів тому більш результативно стосовно тих, хто намагався блокувати будь-які економічні і транспортні зв'язки між Донбасом і рештою України".

"Я вважаю, що це просто соромно для МВС і його керівника багато тижнів спостерігати, як десятки неонацистів творять беззаконня на території Української держави", - сказав Лавров, додавши, що останнім часом були вжиті заходи з розблокування залізничних колій та автошляхів.

"Сподіваюся, що Українська держава зможе застосувати владу для недопущення розгулу подібного роду", - підкреслив Лавров.

Він додав, що українські правоохоронці зобов'язані не допускати "самосуду" щодо російських банків.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський "Сбербанк" готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР", керуючись відповідним указом президента РФ про визнання цих псевдодокументів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України відреагувати на заяву російського "Сбербанку" про початок прийому фейкових документів "ЛНР/ДНР" і припинити його діяльність в Україні.

У Нацбанку на запит УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, при обслуговуванні клієнтів не мають права брати "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Також у НБУ заявили, що у разі підтвердження інформації про прийом "Сбербанком Росії" при обслуговуванні клієнтів «паспортів» невизнаних "ДНР" і "ЛНР" регулятор буде ініціювати санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.

Водночас, сам "Сбербанк Росії", ключовим власником якого є центральний банк РФ, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

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10 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо "Сбербанку Росії" у разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих "ДНР" і "ЛНР".

13 березня активісти, які вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку Росії", замурували центральний вхід у відділення цієї установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід вони заблокували мішками з піском. Учасники акції також заявляли про намір не пустити на роботу співробітників фінустанови сьогодні, 14 березня.