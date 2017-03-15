"Криваві гроші": донька Манафорта підозрює батька у причетності до розстрілів на Майдані - ЗМІ

Як повідомляє Independent, минулого місяця, телефони дочок Манафорта 31-річної Андреа і 34-річної Джессіки були зламані, внаслідок чого хакери отримали доступ до їхньої переписки, яка охоплює період з жовтня 2012 по вересень 2016 рр. Тексти були розміщені на хакерському сайті "darknet", згідно з інформацією Politico.

В одному з діалогів Андреа Манафорт сказала своїй сестрі: "не обманюй себе, гроші, які у нас – це криваві гроші".

Видання припускає, що Андреа Манафорт в даному випадку вказує на ймовірну роль свого батька в розстрілах в Києві в 2014 році, які призвели до загибелі близько 100 активістів Євромайдану.

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Видання The New York Daily News повідомляє, що Андреа сказала в іншому діалозі своїй сестрі :"Чи знаєш ти, чия стратегія була причиною того, щоб відправити цих людей (на Майдан - ред.) і змусити їх вбивати [?]".

Адвокат Євгенія Закревська, що захищає інтереси родин Небесної сотні, заявила CNN, що вона сподівається отримати роз’яснення від Манафорта.

Прокурор управління спеціальних розслідувань ГПУ, в свою чергу, повідомив CNN, що вказані текстові повідомлення будуть розглянуті на предмет їхньої достовірності.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією західних ЗМІ, політтехнолог Пол Манафорт у 2006 році організовував антинатівські мітинги в Криму, після яких на півострові були скасовані навчання "Сі Бриз", і в подальшому сприяв поверненню Віктора Януковича і Партії регіонів у владу.