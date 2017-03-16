Львівська облрада вимагає покарати винних у розгоні блокади ОРДЛО

У четвер, 16 березня, Львівська обласна рада ухвалила звернення до Президента України, Прем'єр-міністра України, Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій.

За нього проголосувало 66 обласних обранців, повідомляє прес-служба Львівської облради.

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Зокрема, депутати закликали вимагають від центральної влади покарати винних у розгоні блокади ОРДЛО, негайно звільнити всіх українських полонених, прийняти закон про окуповані території.

Текст звернення подаємо повністю:

«Львівська обласна рада вважає неприпустимим застосування сили щодо учасників блокади торгівлі з окупантами. Рішення піти зі зброєю проти українців вважаємо недалекоглядним і цинічним.

Проте, внаслідок тиску суспільства та майже двомісячної блокади торгівлі, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення від 15.03.2017 року, яке дає шанс на цивілізоване обмеження торгівлі з окупантом та врегулювання ситуації.

Ми закликаємо громадськість контролювати реалізацію вказаного документу. При цьому вважаємо, що жодним чином не можна ставити питання відновлення торгівлі в залежність від того, чи буде повернуто підприємства олігархічним та клановим групам.

У зв’язку із силовим розгоном блокади, тимчасовим припиненням торгівлі з ОРДЛО, невирішеним питанням українських полонених та ускладненим доступом волонтерів у зону проведення АТО, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо:

- Провести розслідування, встановити і покарати, відповідно до чинного законодавства осіб, які дали та виконували наказ розігнати блокаду силовим методом;

- У найшвидші терміни вжити належних заходів для звільнення всіх без винятку українських полонених

- Розробити комплекс законодавчих заходів, зокрема Закони України про тимчасово окуповані території, відновлення територіальної цілісності та дії Конституції України на всій території Держави;

- Прийняти постанову Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії з питань перевірки постачань товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території;

- Привести урядові документи у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 року.

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- Прийняти комплекс законодавчих та нормативних актів щодо припинення економічних відносин з тимчасово окупованими територіями, а також встановлення заборон на торгівлю товарами російського виробництва, аж до повного розриву торгово-економічних відносин із Російською Федерацією.

- Не ухвалювати та скасувати вже прийняті необґрунтовані обмеження для в’їзду волонтерів у зону АТО.

- Напрацювати комплекс заходів щодо створення умов для переходу під контроль Держави підприємств, фінансових установ, котрі мають стратегічне значення для життєзабезпечення галузей економіки України, а сьогодні перебувають у власності агресора.

- Усі органи влади та місцевого самоврядування, усі політичні партії повинні бути разом з громадою. Лише в єдності наших помислів і дій ми зможемо зберегти незалежність України та побудувати міцну, сучасну, сильну й самостійну Україну».