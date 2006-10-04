Росія лякає Грузію ще більш жорсткими заходами

Президент РФ Володимир ПУТІН дякує депутатам Державної думи за підтримку дій виконавчої влади в ситуації з Грузією і нікому не радить розмовляти з Росією мовою шантажу.

"Вдячний за підтримку дій виконавчої влади, спрямованих на захист прав, гідності і життя наших громадян за кордоном", - сказав В.ПУТІН на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми, передає РІА «Новости».

"Така консолідація всіх суспільних сил, абсолютно очевидно, знаходить підтримку більшості громадян Росії і сприятиме забезпеченню прав наших громадян у близькому і далекому зарубіжжі", - наголосив глава держави.

Президент відзначив, що в даному випадку йдеться про Грузію.

"Нікому не радив би розмовляти з Росією мовою провокацій і шантажу", - наголосив В.ПУТІН.

Він відзначив, що національний консенсус з принципових міжнародних питань - це одна з серйозних опор російського зовнішньополітичного курсу.

У проекті заяви Нижньої палати Держдуми РФ щодо Грузії, яку депутати мають намір розглянути на пленарному засіданні сьогодні, сказано, що в разі продовження антиросійської політики грузинською владою, що загрожує стабільності і безпеці в кавказькому регіоні, Росія може доповнити фінансово-економічні санкції щодо Грузії й іншими, жорсткішими заходами.

Висловлюючи підтримку всім зусиллям російського керівництва із забезпечення національних інтересів і безпеки РФ, стабільності і безпеки в кавказькому регіоні, депутати висловлюють переконаність, що "в ситуації, що склалася, Росія має право на здійснення комплексу заходів із забезпечення своєї безпеки, захисту життя і здоров`я громадян РФ, включаючи введення санкцій щодо Грузії", сказано в проекті заяви.

Парламентарії також висловлюють серйозне занепокоєння антиросійськими діями грузинської влади і порушенням ними прав людини і принципів демократії в Грузії. Яскравим прикладом цього стали масштабні, арешти представників опозиційних організацій, які мали явно антидемократичний характер. До різкого загострення російсько-грузинських відносин призвів і нічим не обгрунтований арешт російських військовослужбовців, наголошують у Держдумі.

У зонах грузино-абхазького і грузино-осетинського конфліктів грузинська влада відкрито перейшла до шантажу і провокацій щодо російських миротворців і військовослужбовців з Групи російських військ у Закавказзі, які перебувають на території Грузії. "Ці дії (грузинської влади) можна кваліфікувати як державний тероризм з усіма випливаючими звідси висновками і наслідками", - відзначають у Держдумі, наголошуючи, що така політика влади Грузії не відповідає інтересам грузинського народу і може вкрай негативно позначиться на майбутньому цієї держави.