Пікачу та Посіпака під стінами Ради запропонували себе на посаду аудитора НАБУ (фоторепортаж)

Вранці 20 березня 2017 року у Києві під будівлею Верховної Ради пройшла театралізована акція "Хочу бути аудитором НАБУ!".

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Активісти, вдягнені у костюми Пікачу, Посіпаки, Шрека, панд, Губки Боба, черепашки-ніндзя, свинки Пеппи та інших, протестували проти призначення на цю посаду Найджела Брауна, чия кандидатура раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада досі не призначила аудитора НАБУ від парламенту, оскільки депутати не можуть дійти згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

Однак фракції "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.