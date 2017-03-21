Зустріч Порошенка з лідерами фракцій: обговорили роботу парламенту, ситуацію з МВФ і наслідки блокади

Про це журналістам заявили голови фракцій після зустрічі.

"На зустрічі був спікер парламенту, прем'єр-міністр, керівники фракцій. Розмова в осовном стосувався налагодження роботи парламенту, пошуку точок дотику між парламентом і Кабміном. Ми домовилися, що меморандум МВФ буде оголошено, як тільки він буде підписаний. Також ми проаналізували наслідки блокади", - сказала заступник голови фракції БПП Ірина Луценко.

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За її словами, поки тривала зустріч, Гройсман виходив на переговори з МВФ.

Також після закінчення розмови з депутатами до переговорів з МВФ приєднався Порошенко.

Вона додала, що розгляд питання надання траншу Україні поки перенесли на кінець березня.

Крім того, за словами Луценка, під час зустрічі обговорювалися кандидатури до складу ЦВК, а також домовилися, що питання переформатування складу Рахункової палати Рада розгляне на засіданні 23 березня.

У свою чергу лідери фракцій на умовах анонімності розповіли, що на зустрічі з главами фракцій президент вів себе досить спокійно і не переходив на особисте.

"Якщо чесно, зустріч була, щоб зустрітися. Ми вже все це чули. Але добре, що почали нас запрошувати", - зазначив один з депутатів.

"Емоційно виступав лише Ляшко, але він завжди так виступає", - додав співрозмовник.

Сам Олег Ляшко розповів журналістам, що в Адміністрації президента бачив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, екс-прем'єра Арсенія Яценюка, голови АП Ігоря Райнина і екс-главу АП Бориса Ложкіна.

Як відомо, Рада директорів МВФ переніс заплановане на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування України.

"Перенесення термінів проведення засідання викликаний виключно потребою уточнення розрахунків з економічних наслідків від заходів, прийнятих Україною у відповідь на блокаду, і захоплення українських підприємств на підконтрольних територіях, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях", - пояснили в українському Мінфіні.