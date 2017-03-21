Викрадення Гончаренка: фігурантів справи залишили під арештом у СІЗО

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі рішення суду про утримання під вартою протягом 60 днів депутата Лиманського райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, якого підозрюють в організації викрадення народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Олексія Гончаренка.

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У відповідності з рішенням суду від 25 лютого, підтвердженого 20 березня, підозрюваний пробуде в СІЗО до 25 квітня, передає "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 23 лютого прокуратура повідомила про викрадення депутата від БПП Олексія Гончаренка. Незабаром з'ясувалося, що викрадення було інсценовано оперативниками СБУ для запобігання злочину проти політика. Організатором викрадення прокуратура називає депутата Лиманського райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, чий син Геннадій загинув в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року. За версією слідства, Кушнарьов найняв виконавців для викрадення Гончаренко і особисто планував завдати йому тяжкі тілесні ушкодження. 25 лютого суд заарештував двох підозрюваних на 60 днів без можливості внесення застави.