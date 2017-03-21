Країна потребує нового ЦВК: Порошенко завірить наданий йому нардепами список кандидатів - Луценко

Президент України Петро Порошенко закликав парламентарів подати йому узгоджений список кандидатур до членів Центральної виборчої комісії, які підтримає парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, коментуючи зустріч глави держави з лідерами фракцій, під час якої, зокрема, обговорювалися кандидатури до складу ЦВК.

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Луценко зазначила, що “якщо це питання викликає не консолідацію в залі, то президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати вже президенту узгоджений список”. “Для того, щоб не влаштовувати ці нікому не потрібні політичні бої”, - зазначила депутат.

Депутат уточнила, що йдеться про те, щоб фракції запропонували президенту список кандидатур у члени ЦВК, який буде підтриманий у сесійній залі, а президент “цей вибір просто завірить”.

«Він сказав: «я довіряю парламенту, я погоджуся з будь-якою думкою. Але дайте і домовтесь між собою так, щоб це було консолідовано, тому що країна потребує нового ЦВК», - повідомила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, повноваження 12 із 15 членів ЦВК закінчилися ще у 2014 році. Крім того, у лютому цього року закінчився строк повноважень ще одного члена Центрвиборчкому.