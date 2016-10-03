Парубій сьогодні запропонує Порошенку перевнести кандидатури членів ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Парубій зазначив, що подання президента, яке було направлене до ВР щодо оновлення складу ЦВК, “не має достатньої кількості голосів для прийняття рішення”. За його словами, може скластися ситуація, коли більшість членів нинішньої ЦВК будуть звільнені парламентом України, але не будуть обрані нові члени ЦВК, тому утвориться “правовий вакуум”.

“Я буду сьогодні звертатися до президента України з пропозицією перевнести подання стосовно членів ЦВК, провівши попередні консультації з фракціями для того, щоб ми змогли вийти на рішення, яке зможе нам дозволити обрати новий склад ЦВК”, - наголосив Парубій.

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Спікер також нагадав, що ведеться робота щодо призначення нових членів Рахункової палати, і закликав: “Давайте ми ці процеси спільно зробимо більш інтенсивними”.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Водночас наприкінці вересня представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.