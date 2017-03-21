У МЗС РФ заявили, що з'ясують обставини затримання кореспондента УНІАН Цимбалюка у Москві

МЗС РФ буде з'ясовувати обставини затримання кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та оператора телеканалу «1+1» Микити Бородіна в Москві. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в коментарі УНІАН.

«Ми щойно прилетіли з Японії, я не в курсі цієї ситуації... Я зараз буду з'ясовувати і розбиратися», - заявила Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу затримання свого кореспондента в РФ.

На уточнюючі питання Захарова не відповіла, знову посилаючись на незнання ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція затримала кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка та оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна.

Як повідомив сам Цимбалюк у коментарі УНІАН, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України. «Після того, як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція і почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили у відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали права нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.