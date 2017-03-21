"Перевибори не залежать від рішення президента, вони залежать від волі народу", - Рабінович

Лише дострокові вибори можуть зняти напругу в суспільстві. Про це заявив у передачі "Хто кому Рабінович" на каналі "112 Україна" народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

Президент країни зробив заяву, що дострокових парламентських виборів не буде. Водночас мер Львова Андрій Садовий запевняє, що його джерела в Адміністрації президента кажуть про підготовку до виборчої кампанії.

На питання, чи будуть дострокові вибори, Вадим Рабінович відповів наступне. "Кожна влада, яка була в Україні, чомусь планує собі життя на віки. Що стосується демократичних виборів, які покладені в будь-якій країні, де народ не довіряє владі, то не знаю, чому вони так дратують владу. Нами правлять ті, до яких довіра в країні за найоптимістичнішими оцінками від 1 до 9%", – озвучує дані соціологічних досліджень парламентарій.

Читайте такожУкраїнці у 2016 році стали "заручниками" теми дострокових виборів до ВР - експерт

За його словами, призначення іноземців на керівні посади – це приклад злочинної діяльності влади. "Поставили керувати залізницею поляка Бальчуна. Можна дізнатися, чому тендер на тепловози виграла польська фірма, а наш завод, де їх виробляють, навіть не брав участь в цьому конкурсі? Якщо не підемо на вибори, то будемо це все терпіти? Перевибори не залежать від рішення одного політика, вони залежать від волі народу", – вважає лідер партії "За життя".