В Росії пропонують "реабілітувати" і "амністувати" українців з окупованих нею територій
Документ кримчанам можна буде отримати без участі республік, які не визнають окуповану територію частиною РФ.
Росія має намір спростити отримання заходів соцпідтримки для жителів окупованого Криму, які стали жертвами політичних репресій в 1940-і роки.
Відповідний законопроект, внесений в кінці минулого року депутатом Русланом Бальбеком («Єдина Росія»), пропонує видавати довідку про реабілітацію без підтвердних документів з колишніх союзних республік, пише "Известия".
Цей захід стане актуальним для кримчан, які не можуть отримати такий документ у державах, які не визнають окупацію Криму.
Напередодні в Держдумі також рекомендували уряду РФ "провести для громадян України та осіб без громадянства" з території Донецької і Луганської областей "повну міграційну амністію", пише "Коммерсантъ".
Уряду рекомендовано "опрацювати питання" про дозвіл в екстреному масовому порядку переселенцям з Донбасу подавати документи на отримання громадянства РФ нарівні з учасниками держпрограми по переселенню співвітчизників з-за кордону.
Довідка УНІАН. Росія березня 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.