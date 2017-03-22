В Росії пропонують "реабілітувати" і "амністувати" українців з окупованих нею територій

12:06, 22 березня 2017
Політика
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Документ кримчанам можна буде отримати без участі республік, які не визнають окуповану територію частиною РФ.

Ілюстрація / REUTERS

Росія має намір спростити отримання заходів соцпідтримки для жителів окупованого Криму, які стали жертвами політичних репресій в 1940-і роки.

Відповідний законопроект, внесений в кінці минулого року депутатом Русланом Бальбеком («Єдина Росія»), пропонує видавати довідку про реабілітацію без підтвердних документів з колишніх союзних республік, пише "Известия".

Цей захід стане актуальним для кримчан, які не можуть отримати такий документ у державах, які не визнають окупацію Криму.

Напередодні в Держдумі також рекомендували уряду РФ "провести для громадян України та осіб без громадянства" з території Донецької і Луганської областей "повну міграційну амністію", пише "Коммерсантъ".

Уряду рекомендовано "опрацювати питання" про дозвіл в екстреному масовому порядку переселенцям з Донбасу подавати документи на отримання громадянства РФ нарівні з учасниками держпрограми по переселенню співвітчизників з-за кордону.

Довідка УНІАН. Росія березня 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

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Теги: #Крим#Донбас#Росія