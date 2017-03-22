У спілці журналістів вважають неприпустимим введення обов'язкового подання е-декларацій працівниками ЗМІ

Введення зобов'язання для засновників і редакторів ЗМІ подавати електронні декларації – це спроба змусити їх служити владі, а не суспільству. Про це заявив перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

«Навіщо комусь взагалі стала потрібною інформація про доходи, гонорари журналістів? По-перше, ця інформація у систематизованому вигляді показує, з якими організаціями, творчими командами співпрацює журналіст або ЗМІ у пошуку даних, інформації, в тому числі, про корупцію посадовців. Маючи ці дані, можна чітко усвідомлювати, куди слід натиснути, аби не вийшла у світ гучна публікація або розслідування», - вважає він.

На думку Томіленка, «в умовах, коли перешкоджання роботі журналістів стали нормою, а більшість злочинів проти журналістів лишається не покараними, намагання звузити права ЗМІ, покласти на них нові обов’язки є неприпустимими»

Він нагадав, що НСЖУ має успішний досвід боротьби з антидемократичними ініціативами.

«І ми докладемо всіх зусиль, щоб ці антидемократичні ідеї не стали реальністю», - написав Томіленко. Він підкреслив, що така ініціатива - це спроба взяти під контроль ЗМІ.

«Я відверто здивований ініціативою народних депутатів змусити заповнювати електронні декларації журналістів та представників ЗМІ. І справа тут не в побоюванні розкриття міфічних «надприбутків» ЗМІ. Електронна декларація – це інструмент, покликаний побороти корупцію в державному секторі. Контролювати тих, хто має відношення до державних бюджетів та публічних фінансів. Цей інструмент забирає у декларанта багато часу, уваги. Це – важкий обов’язок, який посадовець отримує як запобіжник разом з бюджетними потоками. А про які бюджетні гроші мають звітувати журналісти, які викривають корупцію у владі? Від чого намагаються відволікти їх час та увагу?», - запитує він.

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Томіленко наголосив, що в жодній демократичній країні світу журналісти не здають владі жодних декларацій. Перший секретар НСЖУ попереджає, що подібні ініціативи автоматично переведуть Україну з «частково вільних» до країн «червоної зони» в рейтингах поважних світових організацій.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити в законопроекті, щоб електронні декларації подавали, зокрема, і кандидати в депутати, головні редактори та засновники ЗМІ, керівники органів громадських об'єднань, які здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням корупції, а також представники громадських рад та рад доброчесності при госорганах.

Соболев підкреслив, що цей законопроект повинен стосуватися, як це і передбачалося, тільки військовослужбовців. У той же час було відзначено, що правки з її ініціативами будуть винесені на розсуд парламента.

Пізніше з цього приводу знову велися дискусії. Зокрема, пропонувалося підтримати ці пропозиції, виключивши із запропонованого Чорновол переліку представників ЗМІ. Кілька її правок ставилися на голосування, але остаточно так і не зрозуміло, що саме було підтримано або відхилено, і в якій частині. Самі члени комітету уточнювали у головуючого прийняті решенія.

Після комітету Соболєв уточнив, що з питанням декларацій для ЗМІ виникла плутанина, оскільки поправка з самим введенням декларацій підтримана не була, але в той же час була підтримана поправка до порядку такого декларування.