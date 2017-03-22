Чорновол пояснила свою скандальну ініциативу щодо е-декларування для працівників ЗМІ: корупціонери назвуться антикорупціонерами

Чорновол вважає, що е-декларування для керівників ЗМІ і представників громадськості допоможе у боротьбі з корупцією

Народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол вважає, що е-декларування для редакторів та засновників ЗМІ, а також представників громадськості допоможе у боротьбі з корупцією.

Чорновол вважає, що е-декларування для керівників ЗМІ і представників громадськості допоможе у боротьбі з корупцією.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

Коментуючи запропоновані нею поправки до проекту Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172) щодо запровадження електронного декларування для редакторів та засновників ЗМІ, а також представників громадських організацій, депутат зазначила, що при державних органах існує велика кількість громадських рад.

"Всі ці громадські ради впливають на роботу державних органів. Інколи цей вплив навіть є дуже великим і фактично, навіть певне керування цими державними органами з приводу громадських рад відбувається", - сказала Чорновол.

Так, на її думку, необхідно створювати якісь перестороги щодо "корупційного залучення членів цих громадських рад в якісь корупційні проекти".

"Є дуже велика спокуса для корупціонерів назватися антикорупціонерами і проводити свої корупційні схеми. Так набагато легше", - зазначила парламентар.

Відповідно, вважає вона, необхідно створити засоби перестороги щодо залучення корупційних коштів на підкуп членів громадських рад при державних установах задля впливу на їхню політику.

"Що має якийсь стосунок до керування державою, я вважаю, що скрізь повинен бути єдиний принцип - прозорості - це головний інструмент", - додала депутат.

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У контексті представників ЗМІ вона згадала про "заяву Онищенка про те, що він витратив десятки мільйонів доларів на підкуп ЗМІ задля забезпечення функціонування своїх корупційних схем". "В даному разі у нас є прямий доказ, що у нас корупція реалізується і через ЗМІ", - сказала Чорновол.

Так, на її думку, "це дуже давно назріло, особливо, стосовно власників і редакторів ЗМІ". Вона уточнила, що її пропозиція стосується ЗМІ усіх форм власності.

Крім того, на питання, чи є у світі подібна практика, коли б держава змушувала громадські організації, редакторів та власників ЗМІ подавати декларації, Чорновол висловила упевненість, що "у цивілізованих країнах ця сфера діє прозоро".

На уточнення, чи все ж проводилися відповідні дослідження під час підготовки відповідних правок, депутат лише зазначила, що "турбується за життя своєї країни", яке "висить над прірвою через те, що у нас немає комунікації між громадянським суспільством і ЗМІ".

"Це така велика проблема чесним редакторам ЗМІ заповнити е-декларування?.. Чесному антикорупціонеру заповнити е-декларування - це проблема?", - сказала Чорновол і додала, що це дасть їм можливість показати свою відкритість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону ”Про запобігання корупції”.

Під час обговорення Чорновол запропонувала встановити у законопроекті, аби електронні декларації подавали, зокрема, і головні редактори та засновники ЗМІ, керівники органів громадських об`єднань, які здійснюють діяльність, пов`язану із запобіганням корупції, а також представники громадських рад та рад доброчесності при держорганах.

Водночас, як зазначив голова комітету Єгор Соболєв, під час голосування за поправки пропозиції щодо громадських активістів та представників ЗМІ не були підтримані, натомість, було підтримано поправку, яка лише регламентує процедуру подачі ними декларацій.

При цьому він констатував, що ”ми не маємо жодного шансу змусити подавати декларації, але в результаті маємо проголосовану поправу, яка описує процедуру”. ”Ідіотизм”, - додав голова комітету.

”Журналісти, громадські активісти, всі громадяни мають подавати декларації після того, як буде покараний останній посадовець, який не подав декларацію, або набрехав у декларації, або не може пояснити, де він узяв те, що написано в його декларації”, - підкреслив він.