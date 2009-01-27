Долю Стельмаха вирішуватиме Конституційний Суд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні звернеться до Конституційного Суду щодо рішення Верховної Ради про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови правління Національного банку України .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що закон про Національний банк навмисно формувався таким чином, щоб убезпечити НБУ і його керівництво від політичного тиску.

«НБУ є аполітичною установою, яка не повинна мати можливість ревізії», - сказав Президент і додав, що закон передбачає, що голова Нацбанку обирається на визначений термін для того, щоб убезпечити його від впливу будь-якої політичної сили, яка знаходиться при владі у той чи інший час.

Саме тому В.ЮЩЕНКО прийняв рішення оскаржити в Конституційному Суді вчорашнє рішення ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА на посаду голови правління Національного банку України.

Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».