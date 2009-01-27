Обрано Московського Патріарха

Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирилл обраний на Помісному соборі Російської православної церкви Патріархом Московським і всієї Русі.

Митрополит Кирилл набрав 508 голосів, а керівник справами Московського патріархату митрополит Калузький і Боровський Климент - 169. Графа "проти всіх" у бюлетені не передбачалася.

У таємному голосуванні брали участь 702 особи, з урн було видобуто 700 бюлетенів, з них дійсних – 677, недійсних – 23.

Помісний собор РПЦ продовжиться до 29 січня.

Патріарх Кирилл (Володимир Михайлович Гундяєв) народився 1946 року в Ленінграді в сім`ї священика. Закінчив Ленінградську духовну академію, де після закінчення навчання служив викладачем, а в 1974-1984 рр. був ректором.

У 1969 роки пострижений в чернецтво. У 1976 році висвячений в єпископи - він став єпископом Виборзьким, вікарієм Ленінградської єпархії – а в 1977-му році зведений у сан архієпископа.

1983 року почав викладати в аспірантурі при Московській духовній академії.

1984 року призначений архієпископом Смоленським і Вяземським, в 1986-му став керуючим парафіями Калінінградської області, в 1988-му - архієпископом Смоленським і Калінінградським, з 1990 року – також керуючим Патріаршими парафіями у Фінляндії.

14 листопада 1989 року рішенням Священного Синода РПЦ призначений головою Відділу зовнішніх стосунків Московського патріархату і постійним членом Священного Синоду РПЦ.

1991 року зведений у сан митрополита.

1993 року митрополит Кирило став ініціатором створення Всесвітнього Російського Народного Собору, був співголовою, з 1995 року - заступником голови Всесвітнього Російського Народного Собору (ВРНС).

Патріарх Кирило - автор більш як шестисот публікацій і доповідей та ряду книг, почесний член ряду російських і іноземних академій, автор і ведучий щотижневої телепередачі "Слово пастиря". Ієрарх має нагороди Російської православної церкви, світські нагороди Росії (ордени Дружби, Дружби народів, "За заслуги перед Вітчизною") і зарубіжних країн. Почесний громадянин Росії.