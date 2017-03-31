У листопаді Генеральна прокуратура України повністю позбудеться функцій слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«У листопаді відбудеться ключова подія - ГПУ позбавиться функцій слідства... Прокурор і слідчі не повинні сидіти в одному кабінеті, щоб була можливість використати і слідчого, і прокурора у злочинних цілях», - сказав Луценко.

Читайте такожЛуценко про смерть полковника СБУ внаслідок підриву авто у Маріуполі: втратив обидві ноги й помер від знекровлення

Також Луценко заявив, що його не бентежить спроба екс-очільника відомства Віктора Шокіна через суд відновитися на посаді.

«Ми живемо у вільній демократичній країні, і кожна людина, яка знаходиться на пенсії і має багато часу, може звернутися до суду», - зазначив Луценко.