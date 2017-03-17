Росія у Чорноморському регіоні посилює військове угруповання з наступальними цілями, спрямованими проти України та Заходу - РНБО

Після анексії Криму Росія у Чорноморському регіоні посилює військове угруповання з наступальними цілями, спрямованими не стільки проти України, скільки проти Заходу.

Як повідомив власного кореспондента УНІАН у Брюсселі заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, про це представники України заявили сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників.

На засіданні в штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі відбувся обмін думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

"Після анексії Криму росіяни дуже швидко розпочали військові приготування - суттєво наростили збройні сили в Криму. При цьому Крим є тільки складовою в їхній загальній роботі по посиленню військових спроможностей в цьому регіоні: вони дуже активно розвивають Південний військовий округ, створюють нові армії, в яких служать дуже досвідчені командири, що проходять навчання та отримують бойовий досвід на сході України, в Сирії. Це досить потужне угруповання, причому з наступальними цілями, розгорнуте не тільки проти України, але й проти Заходу. Це дуже важливо усвідомлювати", - сказав він.

Литвиненко констатував, що у Криму росіяни розміщують потужні ракетні комплекси, протикорабельні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, включаючи найновіші С-300 та С-400, потужне авіаційне угруповання, посилюють військово-морський флот.

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Заступник секретаря РНБО нагадав, що під час стратегічних навчань "Кавказ-2016" восени минулого року росіяни "відпрацьовували збройну боротьбу саме з натівцями, а не стільки з нами - вони відпрацьовували блокаду проток тощо".

"Росія продовжує потужні військові приготування, які, зокрема, мають наступальний характер. Я хочу підкреслити, що те, що робить РФ, - це не зла воля Путіна, як у нас дуже часто говорять, а є наслідками, яких не можна уникнути, попереднього внутрішнього розвитку цієї країни - вони експортують нестабільність, щоб відійти від власних проблем", - вважає він.

Литвиненко вказав, що Чорноморський басейн є перехрестям, шляхом з Китаю до Європи, так званим "Великим шовковим шляхом".

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"Це також південна частина східного флангу НАТО. Це шлях для мігрантів, шлях розповсюдження радикалів, зброї, наркотиків і таке інше. Це шлях з Близького Сходу до Європи", - зауважив заступник секретаря РНБО.

Він також наголосив, що анексією Криму та війною на Донбасі росіяни зруйнували встановлений після розвалу СРСР певний баланс сил.

"До цього вони йшли довго, послідовно й успішно - війна в Грузії, наша Тузла, їхня активність на морі", - нагадав Литвиненко.

Заступник секретаря РНБО повідомив, що союзники із зацікавленням вислухали представників України щодо стану безпеки у Чорноморському регіоні.

"До наших оцінок був суттєвий інтерес - вони розробляють свої оцінки цієї ситуації, і їм потрібні погляди різних сторін. Це була гарна можливість розповісти нашим колегам про те, що ми думаємо. Дуже важливо доносити до них нашу позицію", - сказав Литвиненко.