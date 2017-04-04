Вкрадені активи: у президента заявляють про домовленості із Латвією щодо повернення виведених з України грошей

Президент Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості щодо подальшої координації з Латвією в питанні повернення в Україну вкрадених фінансових активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом сьогодні у Ризі.

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«Сьогодні ми досягли декілька важливих домовленостей, в тому числі і щодо подальшої роботи та координації в повернені Україні фінансових активів», - заявив він.

Пізніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter уточнив, що мова йде про «вкрадені фінансові активи».

Ми досягли домовленостей щодо подальшої роботи у питаннях повернення в Україну украдених фінансових активів - Президент pic.twitter.com/tRdonS5hvv — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 4, 2017

Крім того, за словами президента, Україна зацікавлена в досвіді Латвії у питаннях боротьби з корупцією, реформування державної служби і окремих секторів економіки.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2016 року суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави у справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.

16 вересня у ГПУ повідомили про те, що генеральний прокурор Латвії висловив готовність обговорити можливість повернення Києву або розподілу коштів, конфіскованих з рахунків екс-посадовців часів президентства Віктора Януковича.