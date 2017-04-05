В МЗС Росії подякували Україні за співчуття після теракту в метро Петербурга

У МЗС Росії подякували Україні за співчуття на адресу РФ після теракту в Санкт-Петербурзі. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марії Захарова.

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"Я хотіла б окремо зупиниться, окремо сказати велике спасибі за ту реакцію, яку ми бачили в Україні - слова офіційних осіб та громадян України не залишилися не поміченими. Ми дякуємо вам особливо за це", - сказала Захарова.

При цьому вона висловила подяку на адресу всіх країн, що висловили співчуття на адресу Росії після теракту в Санкт-Петербурзі.

У той же час вона назвала "кошмаром" публікації в закордонних ЗМІ, які знайшли "російський політичний слід, а ряд провідних видань "не погребували" і інтерпретували це так, що "цей теракт - розплата за російську зовнішню політику".

Захарова не хоче, щоб терористів ділили на поганих і не зовсім поганих.

"Ми знову закликаємо виступити проти терористів єдиним потужним фронтом, підтримати російські ініціативи у сфері протидії тероризму, просувні як на майданчику ООН та інших міжнародних організацій", - сказала Захарова.

3 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в результаті вибуху в метро російського Санкт-Петербурга.

"З'ясовуємо, не постраждали українці в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих і постраждалим", - написав у Twitter глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинули 14 людей, десятки отримали поранення.