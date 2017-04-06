Сьогодні ВР розгляне законопроект про ринок електричної енергії (наживо)
10:29, 06 квітня 2017Політика
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Також передбачається розгляд ряду законопроектів, які стосуються питань соціальної та гуманітарної політики.
Передбачається розгляд законопроекту про приватну детективну діяльність / Kateryna Pieshko
Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про ринок електричної енергії.
Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд ряду законопроектів, які стосуються питань соціальної та гуманітарної політики, а також питань спорту та молодіжної політики.
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Крім того, передбачається розгляд законопроекту про приватну детективну (розшукову) діяльність.
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