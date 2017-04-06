Сьогодні ВР розгляне законопроект про ринок електричної енергії (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про ринок електричної енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд ряду законопроектів, які стосуються питань соціальної та гуманітарної політики, а також питань спорту та молодіжної політики.

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Крім того, передбачається розгляд законопроекту про приватну детективну (розшукову) діяльність.