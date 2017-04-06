В ЄС запевнили, що "безвіз" буде вагомим внеском у зміцнення культурних і економічних зв'язків з Україною

Європейський комісар з юстиції, прав споживачів і ґендерної рівності Вєра Юрова закликала депутатів Європейського парламенту підтримати рішення про надання Україні візової лібералізації з Європейським Союзом, що буде вагомим внеском у зміцнення культурних і економічних зв’язків між Україною та ЄС.

Про це йдеться у промові Юрової перед депутатами Європарламенту, текст якої оприлюднений на сайті Представництва ЄС в Україні.

«Дуже скоро громадяни України, які мають біометричні паспорти, отримають змогу здійснювати короткострокові подорожі до країн Шенгенської зони на період до 90-а днів, не потребуючи для цього візи», - зазначила вона.

«Я дуже рада, що ми наближаємо цей важливий момент: для України та її громадян, для її країн-сусідів та для Європейського Союзу. Ми є свідками результатів тяжкої роботи, яку проводила українська влада останні три роки», - зауважила Юрова і додала, що це був довгий процес, але «ми наближаємося до його завершення».

«Шановні депутати, ми майже дісталися кінцевого пункту. Візова лібералізація з Україною буде вагомим внеском у зміцнення культурних і економічних зв’язків між Україною та Євросоюзом, а також для Східного партнерства та наших країн-сусідів загалом», - переконана Юрова.

За її словами, у часи зростання націоналістичних і ксенофобських настроїв, вузького та замкнутого мислення такий крок буде сигналом, що ЄС залишається відкритим і не втрачає зв’язку зі своїми сусідами. «Шановні депутати Європейського парламенту, я закликаю вас продемонструвати цю відкритість і підтримати під час голосування подану пропозицію», - наголосила вона.

«У Європарламенті превалює значний консенсус щодо потреби виконати обіцянку, яку ми дали громадянам України. Також це є визнанням тривалих і всеосяжних реформістських зусиль, яких докладала українська влада; йдеться, зокрема, про реформи у сфері управління кордонами, боротьби проти корупції та антидискримінаційних заходів», - зауважила єврокомісар.

«У такий спосіб ми втілимо у життя довготривалу потребу українських громадян і полегшимо розвиток міжлюдських контактів і співпраці. Маючи дієвий механізм призупинення безвізового режиму, який було переглянуто, немає потреби й надалі зволікати з підтримкою цього важливого документу», - переконана Юрова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня Європарламент поставить на голосування доповідь з пропозицією надати Україні безвізовий режим.

Як відомо, 28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене Комітетом постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

Відповідно до прогнозів, голосування має бути позитивним для України.

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Після голосування в ЄП рішення має ще бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту повинен бути підписаний президентом Європейського парламенту та представником головуючої в ЄС країни. Наразі це Мальта. Відповідно до прогнозів, це може статися в середині травня.