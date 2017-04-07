Удар США по Сирії зміцнює позиції України у війні з Росією – постпред при Раді Європи

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що нічний ракетний удар Сполучених Штатів Америки по авіабазі в Сирії зміцнює позиції Києва у війні з Росією. Таку думку він висловив у своєму блозі на «Українській правді».

«Удар США по Сирії зміцнює позиції України у нашій війні з Росією. Готовність Трампа до різких дій означає для нас цілий спектр нових можливостей і відповідальності», - заявив дипломат.

Кулеба переконаний, що США залишаться прихильними до Мінських угод, але тепер шанси на підвищення рівня допомоги Україні у безпековому секторі суттєво зростають.

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Також постпред України при Раді Європи вважає, що «держава, яка після років миролюбної політики Барака Обами може легким рухом запустити бойові томагавки, не буде обтяжена сентиментами у разі необхідності застосування м'якшої, але не менш впливової сили у будь-якому куточку світу, якщо щось піде не так. А це вже безпосередній сигнал нашим політикам та неформальним вершителям доль українців».

На його переконання, єдність України, успішні реформи і жорстка безпекова політика – це ключ не лише до виживання, а й до перемоги у жорстокому світі.

«Нічна американська військова акція в Сирії – це не початок чергового В'єтнаму. Це поки що лише сигнальний постріл. Далі побачимо, чи його буде достатньо, щоб запобігти ще більш драматичним подіям у світі. Особисто я в цьому сумніваюся. А от в чому я не сумніваюся, так це в тому, що майбутнє України все ще в наших руках», - резюмував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на імовірну атаку із застосуванням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.

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Пентагон заявив, що 59 крилатих ракети «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

Як йдеться у заяві Пентагону, ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки і озброєнь та засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.