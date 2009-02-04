Черновецький вирішив, що його година вже коштує більше мільйона доларів

Столичний голова Леонід Черновецький припинив практику платних зустрічей з підприємцями. Про це він заявив журналістам після зустрічі з підприємцями харчової промисловості, повідомляє «Главред».

Зокрема, преса поцікавилася, чи виправдала себе практика мера і його заступників щодо проведення платних зустрічей з підприємцями, і чи можливо зустрітися з мером сьогодні без внесків. «Без внесків підприємці сидять тут (сьогоднішній захід. – Ред.) і із задоволенням зі мною обговорюють усі проблеми. Поки я зупинився. Мені навіть немає часу поснідати, не те, що обідати», - сказав мер.

«І моя година вже коштує сьогодні набагато більше мільйона доларів. Я не хочу нікого… Але всі гроші пішли на соціальні проекти», - додав мер.