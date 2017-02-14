У Дніпрі Вілкулу не раді: нардеп після невдалого розпіареного заходу тікав через чорний хід (фото, відео)

Попри широку рекламу й гучні заяви напередодні жоден з працівників ДП "Південмаш" так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом, передає місцевий сайт Дніпроград.

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До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітали рівно 25 осіб, серед яких були й кілька активістів, які встигли поставити нардепу пару незручних питань. Решту ж публіки складали прихильники "Опоблоку" та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до будинку культури.

Водночас варто зазначити, що Вілкул встиг відзначитись у соцмережі звітом про "вдалий захід", який "не вдалося зірвати "нацикам". Проте відомо, що сам Вілкул та його охоронці змушені були тікати з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже через кілька хвилин після оголошеного початку заходу.

Біля центрального входу до будинку культури на Вілкула чекали активісти, які хотіли влаштувати йому "теплий прийом".