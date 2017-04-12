Посилення кордонів ЄС ніяк не вплине на майбутній безвіз з Україною – євродепутат

Посилення зовнішніх кордонів Європейського Союзу жодним чином не вплине на майбутній безвізовий режим з Україною, який запрацює з червня цього року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила депутат Європейського парламенту, доповідач з питання надання Україні безвізового режиму Марія Габріель.

«Немає жодних ризиків (щодо можливого впливу посилення кордонів на безвізовий режим з Україною - УНІАН), тому ми повинні пам'ятати, що паралельно з переговорами щодо лібералізації візового режиму ми ухвалили рішення щодо механізму тимчасового припинення (безвізового режиму з третіми країнами). Це означає, що як ЄС, ми зробили доступним інструмент, який може бути задіяний в разі виникнення надзвичайної ситуації. Але для нас в Європейському парламенті між цими двома досьє немає ніякого зв'язку», - пояснила євродепутат.

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Габріель вкотре констатувала, що Україна виконала всі необхідні для надання безвізового режиму умови.

«Тому лібералізація безвізового режиму буде у червні, а наприкінці квітня це питання буде розглянуто на Комітеті постійних представників (COREPER), у травні - Радою ЄС з подальшим підписанням в Європейському парламенті та публікацією в Офіційному журналі. Через 20 днів після публікації ми будемо вітати українських громадян», - переконана політик.

Як повідомляв УНІАН, з 7 квітня Європейський Союз посилив контроль на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. В Єврокомісії пояснили це намірами переконатися, що «людина, яка перетинає кордон, не становить загрозу громадському порядку та безпеці».

Перевірки здійснюватимуться як при в'їзді, так і при виїзді з території Євросоюзу.