Ющенко віддав до суду антикризовий закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави відповідно до Конституції підписав цей закон, щодо якого 15 січня 2009 року Верховна Рада подолала президентське вето.

Оскільки, на думку В.ЮЩЕНКА, вказаний закон порушує низку актів вищої законодавчої сили та міжнародних зобов`язань України, після набуття законом чинності Президент звернувся з поданням до Конституційного Суду щодо невідповідності його окремих положень Основному Закону.

У прес-службі Конституційного Суду УНІАН повідомили, що до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18 грудня 2008 року № 694-VI.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня за подолання вето проголосувало 400 із 446 народних депутатів, зареєстрованих в залі.

Вперше Верховна Рада України ухвалила цей закон 18 грудня 2008 року.

Закон надає право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Згідно із законом, пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам: з 1 січня 2010 року – не нижче рівня «ЄВРО-3»; з 1 січня 2012 року - не нижче рівня «ЄВРО-4» ; з 1 січня 2014 року - не нижче рівня «ЄВРО-5». Також передбачено, що екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначають згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 1958 року, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил ЄЕК ООН у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України».

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

9 січня Президент України за зверненням Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та Державної митної служби застосував право вето до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості».