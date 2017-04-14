Екс-регіоналу Єфремову продовжили арешт

Колишньому голові фракції «Партії регіонів» у парламенті Олександру Єфремову продовжили арешт ще на два місяці. Відповідне рішення виніс Старобільський районний суд Луганської області, передає «Радіо Свобода».

«Заявлені у клопотанні (прокуратури, – ред.) ризики з часу застосування щодо Єфремова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на теперішній час», – оголосив рішення суддя Олександр Пелих.

У свою чергу прокуратура мотивувала свою позицію тим, що Єфремов може виїхати з країни, впливати на процес за допомогою зв’язків, які налагодив під час перебування при владі, або може вдатися до тиску на свідків.

Адвокати Єфремова назвали аргументи прокурорів непереконливими. За їхніми словами, сторона обвинувачення не надала будь-яких обґрунтувань, які мають підкріплюватися матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній очільник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вивів на рахунки своїх іноземних компаній мільйони доларів ще за часів, коли він обіймав посаду глави Луганської обласної державної адміністрації, йдеться у тексті ухвали Печерського райсуду Києва. Зазначається, що такі дані ГПУ отримала від Федерального бюро розслідувань США.

Згідно з отриманими даними, Єфремов через «Укркомункбанк» «здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США» на підконтрольні йому ж компанії за кордоном.