Напрацювалися: нардепи розійшлися до 16 травня

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту, наступне відбудеться 16 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступного тижня депутати працюють у комітетах, комісіях та фракціях, а 24-28 квітня – з виборцями.

3-12 травня також відбудеться робота у комітетах, комісіях та фракціях.

Наступне пленарне засідання розпочнеться 16 травня о 10.00.

Читайте такожУ Раді відбувається Година запитань до уряду (наживо)

Відкриваючи сьогоднішнє засідання парламенту, голова ВР Андрій Парубій оголосив, що у сесійній залі зареєстровано 339 народних депутатів. Водночас візуально їх було приблизно в два рази менше.

Після проведення Години запитань до уряду, коли розпочалося зачитування депутатських запитів, у сесійній залі взагалі залишилося близько 50 депутатів.

Приблизно така ж їх кількість зібралася у залі і після перерви у ранковому засіданні.

Жодні законопроекти сьогодні не розглядалися, хоча були заплановані порядком денним.