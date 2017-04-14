Напрацювалися: нардепи розійшлися до 16 травня
Наступне пленарне засідання розпочнеться 16 травня о 10.00.
Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту, наступне відбудеться 16 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що наступного тижня депутати працюють у комітетах, комісіях та фракціях, а 24-28 квітня – з виборцями.
3-12 травня також відбудеться робота у комітетах, комісіях та фракціях.
Наступне пленарне засідання розпочнеться 16 травня о 10.00.
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Відкриваючи сьогоднішнє засідання парламенту, голова ВР Андрій Парубій оголосив, що у сесійній залі зареєстровано 339 народних депутатів. Водночас візуально їх було приблизно в два рази менше.
Після проведення Години запитань до уряду, коли розпочалося зачитування депутатських запитів, у сесійній залі взагалі залишилося близько 50 депутатів.
Приблизно така ж їх кількість зібралася у залі і після перерви у ранковому засіданні.
Жодні законопроекти сьогодні не розглядалися, хоча були заплановані порядком денним.