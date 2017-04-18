Позов України проти Росії: суд у Гаазі може ухвалити тимчасові заходи й щодо Києва

Міжнародний Суд ООН у справі за скаргою України проти Російської Федерації може накласти обмеження також на українську сторону – попри те, що відповідачем у справі є РФ. Про це йдеться у статті "Санкції на обидва боки: яким стане перше рішення Гааги у справі "Україна проти Росії", передає "Європейська правда".

Як відомо, Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН: про фінансування тероризму та про расову дискримінацію (у конвенції йдеться також про етнічну та інші види дискримінації).

За правилами Суду ООН, на звинувачувану країну також можуть бути накладені обмеження ще до початку розгляду справи по суті. Суд ООН часто накладає тимчасові заходи на обидві сторони процесу, особливо в скаргах, подібних до української.

"Майже напевно, Суд ООН зобов’яже Україну дотримуватися прав національних меншин (адже росіяни у наданих в Гаагу документах наводять звичні нам міфи про "утиски російськомовних"). Цілком імовірно, що судді нагадають як Москві, так і Києву про неприпустимість підтримки терористичної діяльності, хай від кого вона походить", - йдеться у статті.

За одним із припущень, суд може згадати як проросійських бойовиків, так і українські "добровольчі батальйони". Це не означатиме їхнє прирівнювання; це лише свідчитиме, що Києву доведеться переконати Гаагу в тому, що реформування добробатів завершене, а порушників закону карають незалежно від того, чи мають вони військовий досвід.

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Юрист-міжнародник Микола Гнатовський зазначає, що Суд ООН неодноразово наголошував, що він має повноваження ухвалювати тимчасові заходи, що частково або повністю відрізняються від тих, про які його запитували держави.

Так сталося і в 2008 році у справі "Грузія проти Росії", яка найбільш подібна до української.

"Суд навіть має право ухвалювати тимчасові заходи, навіть якщо сторони його про це не просили, з власної ініціативи. Суд наголошує, що мета тимчасових заходів – забезпечити права, які формують предмет розгляду у справі", - зазначив Гнатовський.

Як повідомляв УНІАН, 6-9 березня в Міжнародному суді ООН у Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. Позов України було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй 19 квітня оголосить рішення щодо запобіжних заходів до Російської Федерації.