Франція про проміжне рішення суду ООН: Росія мусить припинити дискримінацію в Криму

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон наголошує, що Росія має виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН у рамках дотримання Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, припинити репресії кримських татар і відновити діяльність Меджлісу на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дюмон заявила в коментарі журналістам у Києві.

«Вона мусить. У міжнародних відносинах, якщо Росія хоче, щоб її бачили як серйозну країну на міжнародній арені», - заявила посол, відповідаючи на запитання УНІАН, чи виконуватиме РФ проміжне рішення суду в межах виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Всі країни повинні стежити, що вирішує міжнародний суд, отже, я б сказала, (у РФ) немає вибору», - зазначила Дюмон.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів щодо Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

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Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інститути, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, згідно з яким Росія має гарантувати доступність освіти українською мовою.

За звинуваченнями РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові запобіжні заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі «Україна проти Росії». Під час слухань представники РФ повністю відкинули звинувачення, заявивши, що жодних законодавчих або фактичних підстав для введення запобіжних заходів немає.

Позов у Міжнародний суд ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою залучення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій - Конвенції про запобігання тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації й вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі та відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Поки що не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе почати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде повідомлено за 6-8 місяців до відповідного засідання. У травні Суд ООН визначить календарний розклад розгляду по суті справи "Україна проти Росії".