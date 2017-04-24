Франція та ФРН добиватимуться безпечного доступу ОБСЄ до зони відповідальності на Донбасі – Еро

Франція та Німеччина в рамках «нормандського формату» докладатимуть зусиль для безпечного доступу місії ОБСЄ до зони відповідальності на Донбасі та виконання сторонами Мінських угод.

Про це йдеться в заві міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро, розміщеній на сайті посольства Франції в Україні.

«Особлива серйозність цього випадку є черговим свідченням нестабільності ситуації на сході України», -підкреслив Еро.

За його словами, Франція висловлює співчуття родині загиблого, а також ОБСЄ та всім її співробітникам і бажає швидкого одужання пораненим.

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Зазначається, що Париж рішуче засуджує будь-яке перешкоджання ОБСЄ у виконанні її місії.

«Відповідальні за такі перешкоди мають бути встановлені і притягнуті до відповідальності», - підкреслюється в заяві

Міністр закордонних справ Франції закликав всі сторони конфлікту на Донбасі, і особливо «сепаратистів», забезпечити вільний, безперешкодний та безпечний доступ місії ОБСЄ до зони її відповідальності та долучитись до виконання Мінських угод - єдиного шляху до розв’язання конфлікту.

Зазначається, що Франція та Німеччина, в рамках «нормандського формату», докладатимуть постійних зусиль для досягнення цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.