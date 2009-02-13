У Мінфіні пояснили, куди поділася заява Пинзеника про відставку

У прес-службі Міністерства фінансів України підтвердили, що Віктор ПИНЗЕНИК подав у відставку з поста міністра фінансів, і пообіцяли відновити відповідну заяву на сайті відомства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, вчора на сайті Мінфіну було оприлюднено заяву В.ПИНЗЕНИКА про його відставку з посади міністра фінансів. Приблизно за годину після появи повний текст документа став недоступний, потім зовсім зник з міністерського сайту.

У прес-службі це пояснюють можливими технічними проблемами і пообіцяли відновити текст заяви на сайті Мінфіну.

Вчора у приймальні В.ПИНЗЕНИКА УНІАН повідомили, що міністр «зараз перебуває на лікарняному».

Згідно із Законом «Про Кабінет Міністрів України» член Кабінету Міністрів України (окрім прем`єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України: за поданням прем`єр-міністра України (щодо міністра закордонних справ України і міністра оборони України таке подання вноситься з відома Президента України); за поданням Президента України - міністр закордонних справ України і міністр оборони України; за власною ініціативою; шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку.

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України ухвалюється у формі постанови Верховної Ради України.