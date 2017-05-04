Україна засудила візит представника МЗС Росії до окупованого Криму

20:09, 04 травня 2017
Політика
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Захарова побувала в окупованому Криму.

Захарова побувала в Криму й опублікувала фото звідти / facebook.com/maria.zakharova

Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца засудила візит офіційного представника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марії Захарової до окупованого Криму. Про це український дипломат повідомила у Twitter.

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"Такі візити до окупованого Криму - неправомірні, незаконні, грубо порушують міжнародне та українське право. Тягнуть за собою відповідальність", - наголосила речник українського МЗС.

Таким чином в українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення МЗС РФ у Twitter про проведення прес-брифінгу в окупованому Севастополі.

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Теги: #МЗС України#Захарова в Криму