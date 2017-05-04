Україна засудила візит представника МЗС Росії до окупованого Криму

Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца засудила візит офіційного представника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марії Захарової до окупованого Криму. Про це український дипломат повідомила у Twitter.

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"Такі візити до окупованого Криму - неправомірні, незаконні, грубо порушують міжнародне та українське право. Тягнуть за собою відповідальність", - наголосила речник українського МЗС.

Таким чином в українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення МЗС РФ у Twitter про проведення прес-брифінгу в окупованому Севастополі.