Україна засудила візит представника МЗС Росії до окупованого Криму
Захарова побувала в окупованому Криму.
Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца засудила візит офіційного представника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марії Захарової до окупованого Криму. Про це український дипломат повідомила у Twitter.
Читайте такожОпубліковано рішення Ради Європи щодо Криму
"Такі візити до окупованого Криму - неправомірні, незаконні, грубо порушують міжнародне та українське право. Тягнуть за собою відповідальність", - наголосила речник українського МЗС.
Таким чином в українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення МЗС РФ у Twitter про проведення прес-брифінгу в окупованому Севастополі.
#Захарова: Весьма символично, что наш брифинг накануне Дня Победы мы проводим в городе-герое Севастополе#72ДеньПобедыpic.twitter.com/PtM0RpbLl6— МИД России