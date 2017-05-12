Клімкін заявляє, що не використовував послуги лобістів для проведення зустрічі з Трампом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що не використовував послуги лоббістів для проведення зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на прес-брифінгу у Києві.

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"Я за визначенням, і це мій принцип, не використовую аж жодних лобістів чи інших для організації жодних зустрічей", - наголосив Клімкін.

"По-друге, це була, як на мене, дуже змістовна зустріч. Президент Трамп почав з того, ось так прямо: яка ситуація в Україні? І до речі, про завершення зустрічі можу сказати... оскільки ми з нашим послом в Сполучених Штатах паном Чалим згадали про підтримку українцями, і президент Сполучених Штатів дуже тепло згадав про свої передвиборчі зустрічі (з Чалим - УНІАН). Тобто, це була дуже цікава розмова", - сказав Клімкін.

Також він повідомив, що зустріч в основному стосувалася ситуації на Донбасі, і що він передав Трампу позицію України від президента Петра Порошенка.

"За визначенням в політиці, лобізм, та ще й на такому рівні, не працює. А у мене є дуже чіткий принцип: я не використовую послуги платні або інше, тих, хто нам допомагає. Нам допомагає тільки наш власний драйв і наша боротьба", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 травня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу МЗС України Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

За підсумками цих зустрічей у Білому домі заявили, що Трамп бажає співпрацювати з українською владою з питання врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

Того ж дня до США з візитом прибув Лавров. У Держдепартаменті США за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим заявили, що санкції проти РФ залишаються в силі. У заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим говорилося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.