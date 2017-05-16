Заборона ВКонтакте та Однокласників в Україні: у МВС заговорили про введення відповідальності для провайдерів

Рада повинна ухвалити законодавчі ініціативи, які будуть передбачати відповідальність за порушення указу президента про заборону в Україні російських соціальних мереж. Про це сьогодні в кулуарах Верховної Ради журналістам заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає РБК-Україна.

Читайте такожРадник Путіна прокоментував заборону російських соцмереж в Україні

"Потрібно прийняти такі законодавчі ініціативи, в тому числі щодо того, що стосується відповідальності за невиконання цієї постанови і, безумовно, технічного забезпечення неможливості функціонування як соціальних мереж, так і заборонених сайтів на території України", - заявив Шкіряк.

При цьому він зазначив, що в Міністерстві внутрішніх справ вже розробляють нові законопроекти і поправки до чинного законодавства.

Раніше співвласник інтернет-провайдера "Тріолан" Володимир Сидоренко заявив, що вони ще не знають, як технічно заборонити россайти.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.