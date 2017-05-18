Луценко про позбавлення недоторканності Вілкула: "Я не стіл замовлень"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що для подання до парламенту про позбавлення народних депутатів недоторканності потрібні конкретні підстави. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо вимоги депутата від "Народного фронту" Юрія Берези внести до ВР подання щодо позбавлення депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула депутатської недоторканності.

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"Якщо є конкретні факти — тоді є подання. Я не стіл замовлень", - підкреслив генпрокурор.

На запитання щодо подання на депутата від "Опоблоку" Миколу Скорика, про можливість внесення якого раніше також ішла мова, генпрокурор лише повторив, що він - "не стіл замовлень".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Юрій Береза закликав Луценка внести до Верховної Ради подання щодо позбавлення депутата від "Опозиційного блоку" Вілкула депутатської недоторканності, звинувативши його в організації сутичок у Дніпрі 9 травня. Внаслідок сутичок постраждали ветерани АТО.

11 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі прокуратури Дніпропетровської області допитали Вілкула як свідка у справі щодо заворушень 9 травня.

Ще одного депутата від "Опоблоку", екс-голову Одеської ОДА Скорика Генпрокуратура підозрює у причетності до організації побиття активістів Євромайдану 19 лютого 2014 року в Одесі.

У вересні 2016 року Луценко заявив, що має намір внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності зі Скорика.