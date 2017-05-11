Слідчі допитують Вілкула у справі масових заворушень у Дніпрі 9 травня - Сарган

Слідчі обласної прокуратури Дніпропетровської області допитують як свідка народного депутата Олександра Вілкула у справі щодо масових заворушень у Дніпрі 9 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від "Опоблоку" Олександра Вілкула у статусі свідка. Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - сказано у повідомленні.

Також вона повідомляє, що у даній справі вже допитано як свідка представника Соціалістичної партії Івана Ступака.

Окрім того, наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

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Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини. Зокрема, підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила та їхніх заступників щодо забезпечення громадської безпеки.

Начальником обласної поліції Дніпропетровщини призначено Віталія Глуховерю.