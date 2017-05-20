Росія намагається вести власну "шалену геополітику" - МЗС

Росія як постійний член Ради безпеки ООН вважає себе практично недоторканною і цинічно розраховує на свою безкарність за грубі порушення міжнародного права, враховуючи обмеженість міжнародно-правових інструментів, які можуть бути застосовані до її поведінки.

Про це у своїй статті для DT.UA пише заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль. Автор вказує, що РФ намагається вести власну "шалену геополітику", не рахуючись з правилами і нормами.

Цю позицію російська сторона продемонструвала під час березневих слухань у Міжнародному суді ООН. "Суть такої поведінки дуже проста: "Ми робимо все так, щоб нам за це нічого не було, для цього стверджуємо і доводимо, що нас тут немає". "Зелені чоловічки", "Бук", зброя — все це з'являлося на території України з Росії, яка продовжує запевняти світ, що вона тут ні при чому", - йдеться в статті.

Читайте такожРішення суду в Гаазі у справі проти Росії наблизило Україну до притягнення Кремля до відповідальності – Клімкін

Говорячи про те, які інструменти можна використовувати для протидії російській агресії, Зеркаль вказує, що Москва розраховує на свій статус постійного члена РБ ООН й обмеженість інструментів міжнародного права.

"Росія як постійний член РБ ООН вважає себе практично недоторканною і розраховує на безкарність, враховуючи обмеженість міжнародно-правових інструментів, які можуть бути застосовані до її поведінки. Розрахунок цинічний, але небезпідставний. Хіба Грузії вдалося притягнути Росію до відповідальності? На жаль — ні", - наголошує заступник голови МЗС.

За її словами, саме на такий сценарій розраховує Росія і у випадку з Україною, оскільки знає, що може заблокувати в Радбезі ООН будь-яку резолюцію, як це було з резолюцією, якою передбачалося створення спеціального трибуналу щодо "Боїнгу" МН17.

"РФ свідомо й агресивно уникає навіть не покарання, а просто застосування правових інструментів. Тому єдиний шлях відновлення справедливості — використання наявних обов'язкових інструментів, якими б складними вони не були", - підсумовує автор.