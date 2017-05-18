Країну-злодія буде примушено повернути вкрадене: Порошенко про деокупацію Криму

Президент України Петро Порошенко впевнений у деокупації Криму, покаранні злочинців і в тому, що країну-злодія буде примушено повернути вкрадене. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час вечора-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

«Крим – це Україна, а Україна – це Європа, частина цивілізованого світу, де цінується людська гідність і суверенні права народів. Я впевнений у деокупації Криму. Я впевнений у покаранні злочинців. Країну-злодія буде примушено повернути вкрадене», - наголосив президент.

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«Віднедавна маємо не просто політичну позицію ООН та окремих держав, але й попередню юридичну оцінку Міжнародного суду ООН. Це Україна підготувала цей позов, цей позов був прийнятий Міжнародним судом ООН і вже зроблені навіть попереджувальні заходи», - констатував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що переконаний, що Крим буде звільнено від російських окупантів.