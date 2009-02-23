Ющенко: у середині літа нація матиме прекрасний вибір кандидатів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків не враховувати у своїй діяльності наближення президентських виборів.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Корреспондент» від 20 лютого 2009 року, відповідаючи на питання про можливість його участі у виборах глави держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, найбільша послуга, яку сьогодні можуть продемонструвати ті люди, від яких залежить вирішення поточної ситуації, – не ставити президентські вибори як мету №1, як пріоритет, якому повинні бути підпорядковані діяльність, посада, статус.

«Велика помилка для прем`єр-міністра сьогодні займатися президентськими виборами. Переконаний, що судити будуть – хто гідний, хто не гідний – тільки за твоїми ділами, а не за твоєю демагогією, не за популізмом, не за якимись іншим речами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив, що зараз потрібно спокійно, до часу визначення – а це середина літа – серйозно, без «будь-якого підлизування виконувати свої функції, чесно й гідно». За його словами, у середині літа, «у нації буде прекрасний вибір кандидатів». «...І тоді я апелюватиму до людей: якою має бути Україна, яка у неї дорога і хто може краще відстояти цей інтерес. Тоді варто говорити про мою кандидатуру, тоді варто говорити про ситуацію, про вибір, які є, і де мені потрібно бути особисто як ЮЩЕНКОВІ Віктору Андрійовичу», - сказав Президент.