Чалий: висловлювання Черномирдіна не відповідають дипломатичному етикету

Висловлювання посла Російської Федерації Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на адресу України та її лідерів не відповідає дипломатичному етикету й виходять за рамки дипломатичних традицій. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Водночас експерт вважає, що українська сторона могла б відреагувати більш дипломатично, ніж попереджати російського посла про оголошення його персоною “нон-грата”. “Такий демарш з нашого боку дуже серйозний. На мій погляд, не були використані низка інших способів впливу на ситуацію в потрібному нам сенсі”, - зазначив він.

В.ЧАЛИЙ також вважає, що рішення стосовно посла РФ повинно було б супроводжуватися більшою інформаційною кампанією, щоб була зрозуміла його аргументація. Крім того, додав він, повинна бути зрозуміла готовність української сторони виконувати своє попередження в майбутньому чи не виконувати.

Підсумовуючи, В.ЧАЛИЙ зазначив, що дії посла Росії в Україні необхідно, по суті, засудити, тому що він вчинив проти правил дипломатичних відносин. Водночас, додав він, потрібно зрозуміти, що “і ми зі свого боку повинні зробити низку кроків, щоб змінити існуючу ситуацію”.

“Після таких перепалок Президента і прем’єр-міністра на засіданні РНБО ми, в першу чергу, повинні засудити жорсткі висловлювання наших керівників”, - сказав В.ЧАЛИЙ. За його словами, “якщо ми самі себе не поважатимемо, то нас теж ніхто не поважатиме, а те, що сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, багато послів говорять у закритих дискусіях”.

“Якщо ми не почнемо змінювати тональність дискусії всередині країни, не почнемо дійсно проводити ефективні дії, то будемо постійно створювати приводи для таких оцінок”, - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередило посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 17 лютого під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест стосовно його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.