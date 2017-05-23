Freedom House закликав ВР під час обрання омбудсмена проконсультуватися з громадянами

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає Верховну Раду України під час обирання кандидатури на посаду уповноваженого парламенту з прав людини проконсультуватися з представниками громадянського суспільства.

Про це йдеться у заяві на сайті організації.

"Ми наполегливо закликаємо Верховну Раду розглянути широке коло кандидатів та провести активні консультації з громадянським суспільством, відкласти офіційне голосування у парламенті, якщо буде необхідно", - заявив директор програм Євразії Марк Берендт.

"Інститут омбудсмена істотним чином сприяє покращенню в Україні ситуації з правами людини та заслуговує на обережний, відкритий процес відбору. Щоб бути ефективним, інститут має бути політично незалежним, отримати офіційний мандат від Ради, а також підтримку та участь громадянського суспільства", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2017 року закінчився термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської.

Відповідно до закону “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, кандидатуру омбудсмена на розгляд парламенту може внести голова парламенту або не менше як 113 народних депутатів.

На сьогодні на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини пропонуються такі кандидатури: Людмили Денісової (від «Народного фронту»), Сергія Алєксєєва (від «Блоку Петра Порошенка»), а також правозахисника та добровольця Андрія Мамалиги.

Завтра, 24 травня, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглядатиме питання щодо кандидатур на посаду омбудсмена.