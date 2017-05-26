Парубій підписав закон щодо квот для україномовних телепередач

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (№5313).

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у сесійній залі парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№5313), встановивши для передач та фільмів українською мовою квоту в 75% для загальнонаціональних каналів та 60% - для місцевих.

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Президент України Петро Порошенко дав зрозуміти, що підпише цей закон. "Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!" – написав глава держави у Facebook. «Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон», - зазначив президент.