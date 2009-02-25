Оніщук пояснив Кравчуку проблему відставки на трьох пальцях

Оніщук вважає, що заклик Кравчука щодо відставки Ющенка є предметом політичної етики

Київ. 25 лютого. УНІАН. Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК не коментує заяву першого президента України Леоніда КРАВЧУКА про необхідність добровільної відставки Віктора ЮЩЕНКА з посади Президента, вважаючи, що такі висловлювання є предметом політичної етики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ОНІЩУК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Висловлювання політиків про те, як варто чинити тому чи іншому політикові – це, на мій погляд, уже питання політичної та професійної етики. Я не хотів би давати порад нікому з політиків із цього приводу», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр наголосив, що проведення дострокових президентських виборів можливе тільки за наявності умов, визначених Конституцією України: неможливість виконання Президентом своїх обов`язків за станом здоров`я, його власна заява, а також процедура імпічменту в разі відсторонення Президента від посади. «На сьогодні жодної з цих підстав у конституційно-правовому сенсі не існує. Проведення дострокових президентських виборів за межами підстав, передбачених Конституцією, є неможливим», - наголосив він.