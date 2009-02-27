Ющенко: співпраця з МВФ має бути відновлена у лічені дні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом має бути відновлена у найближчий тиждень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час наради з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та представником від опозиції Миколою АЗАРОВИМ.

«Поновлення співпраці у найближчі тижні або дні є найчутливішим тестом доцільності сьогоднішньої нашої зустрічі. Час працює проти нас. Наше головне сьогоднішнє завдання - виробити той план, щоб діалог з МВФ у лічені дні був відновлений», - сказав Президент, додавши, що це стало би першим серйозним кроком з подолання кризи.

Саме цю тему він запропонував обговорити на цій нараді.

Президент пояснив, що успішна співпраця України з МВФ є сигналом для інших країн та інвесторів.

«Не так важливі фінанси, як важливий сигнал для бізнесу - внутрішнього та інтернаціонального, що в Україні є програма, яка дає відповіді на вихід із кризової ситуації. Україні потрібні сильні сигнали провідних фінансових інституцій, що українська влада знає відповідь на кризу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення щодо надання або ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».