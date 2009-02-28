Ющенко та Тимошенко домовилися залишити Стельмаха головою НБУ?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО домовилися залишити Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді глави Національного банку України, щонайменше, до закінчення президентської виборчої кампанії

Про це повідомляє, посилаючись на свої джерела в Секретаріаті Президента, тижневик «Дзеркало тижня» №7 від 28 лютого - 6 березня 2009 р.

Таке рішення, за даними джерела, було прийняте під час зустрічі В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, глави НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Миколи АЗАРОВА і голови парламенту Володимира ЛИТВИНА, яка відбулася в Секретаріаті Президента у п`ятницю, 27 лютого, і була присвячена підписанню декларації про консолідацію зусиль у боротьбі з фінансовою кризою.

За інформацією джерела, натомість главі уряду пообіцяли, що Нацбанк контролюватиме коливання курсу гривні і не допустить спекуляцій на міжбанківському ринку.

Сторони досягли також консенсусу щодо того, що всі курсові прогнози тепер робитиме тільки В.СТЕЛЬМАХ, а НБУ при цьому може приховати від громадськості оперативні дані про ситуацію на грошово-кредитному ринку, динаміку монетарних агрегатів та обсягах рефінансуванні комерційних банків, повідомило джерело.

За його даними, політики також домовилися створити дві робочі групи, одна з яких сформує спільну позицію всіх галузей влади з відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а друга — концентруватиметься на розробці спільного антикризового пакета.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України.

Президент України В.ЮЩЕНКО оскаржив це рішення в Конституційному Суді.