Законопроект про необхідність вступу України в НАТО можуть розглянути вже сьогодні – Парубій

Верховна Рада України включила до порядку денного сесії проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)» (№6470).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 374, зареєстрованих у сесійній залі.

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Голова ВР Андрій Парубій, який є одним з авторів проекту закону, зазначив, що парламент може вже сьогодні розглянути цей законопроект.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки України» щодо вступу держави у НАТО.