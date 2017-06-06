Законопроект про необхідність вступу України в НАТО можуть розглянути вже сьогодні – Парубій
14:15, 06 червня 2017Політика
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Депутати включили до порядку денного сесії законопроект щодо необхідності закріплення членства України в НАТО.
За це рішення проголосували 260 народних депутатів із 374 / фото УНІАН
Верховна Рада України включила до порядку денного сесії проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)» (№6470).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 374, зареєстрованих у сесійній залі.
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Голова ВР Андрій Парубій, який є одним з авторів проекту закону, зазначив, що парламент може вже сьогодні розглянути цей законопроект.
Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки України» щодо вступу держави у НАТО.
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