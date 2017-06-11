Безвіз - в дії: сотні українців вільно перетнули кордон з країнами ЄС

У перші години після набуття чинності безвізового режиму сотні громадян України вільно перетнули кордон з країнами Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

"Безвіз - в дії. Консули в Румунії, Польщі, Словаччині, Угорщині повідомляють про безперешкодний перетин громадянами України кордону країн ЄС за біометричним паспортом", - заявляють дипломати.

"Загальна кількість українців, що перетнули кордон ЄС станом на 05:35, вимірюється сотнями. Консули продовжують здійснювати моніторинг ситуації у пунктах пропуску", - сказано у повідомленні.

Також в МЗС радять українцям у разі виникнення труднощів звертатися по консульську підтримку.

Як повідомляв УНІАН, МЗС створило робочу групу для надання допомоги українцям у зв'язку із запровадженням безвізу з ЄС.

"Інформуємо, що з метою оперативного реагування та створення сприятливих умов громадянам України для безвізового в’їзду до держав-членів ЄС в МЗС створено робочу групу, яка працюватиме цілодобово з 00 год. 00 хв. 11 червня до 00 год. 00 хв. 12 червня 2017 року (за київським часом) за номерами телефонів: 044-238-16-37, 044-238-18-54 та 044-238-17-49", - заявляли дипломати.