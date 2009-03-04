Яценюк вимагає від уряду компенсувати проценти за кредитами
... для малого та середнього бізнесу
Лідер Ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що уряд має передбачити бюджетне фінансування програм підтримки малого та середнього бізнесу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні у коментарі журналістам.
«Уряд зобов’язаний передбачити бюджетне фінансування для компенсації процентної ставки за кредитами, які надаються комерційними банками малому і середньому бізнесу», - наголосив А.ЯЦЕНЮК
Також він висловив переконання, що у рамках виконання будь-яких урядових програм щодо інфраструктурних об’єктів уряд зобов’язаний формувати умови для участі малого і середнього бізнесу у проектах будівництва, постачання товарів та надання послуг.
При цьому А.ЯЦЕНЮК відзначив, що банківська система України, задля збереження малого та середнього бізнесу, має розробити та впровадити програми реструктуризації кредитів з відтермінуванням строків їх погашення і зменшенням процентних ставок.
Разом з тим, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що будь-які акції протесту не призведуть до подолання економічної кризи, а лише до загострення як економічної, так і політичної ситуації у країні. «Питання економічної кризи потрібно вирішувати прагматичними та злагодженими діями, а не протестними акціями», – наголосив він.