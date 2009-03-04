Яценюк вимагає від уряду компенсувати проценти за кредитами

Лідер Ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що уряд має передбачити бюджетне фінансування програм підтримки малого та середнього бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні у коментарі журналістам.

«Уряд зобов’язаний передбачити бюджетне фінансування для компенсації процентної ставки за кредитами, які надаються комерційними банками малому і середньому бізнесу», - наголосив А.ЯЦЕНЮК

Також він висловив переконання, що у рамках виконання будь-яких урядових програм щодо інфраструктурних об’єктів уряд зобов’язаний формувати умови для участі малого і середнього бізнесу у проектах будівництва, постачання товарів та надання послуг.

При цьому А.ЯЦЕНЮК відзначив, що банківська система України, задля збереження малого та середнього бізнесу, має розробити та впровадити програми реструктуризації кредитів з відтермінуванням строків їх погашення і зменшенням процентних ставок.

Разом з тим, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що будь-які акції протесту не призведуть до подолання економічної кризи, а лише до загострення як економічної, так і політичної ситуації у країні. «Питання економічної кризи потрібно вирішувати прагматичними та злагодженими діями, а не протестними акціями», – наголосив він.